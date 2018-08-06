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Говоров без проблем вышел в финал ЧЕ

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Украинский пловец показал лучшее время в полуфинальном заплыве.
Андрей Говоров
Андрей Говоров
Getty Images

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл полуфинальный заплыв на своей коронной дистанции 50 м баттерфляем.

Говоров, который является рекордсменом мира на этой дистанции, показал время 22,85, тем самым улучшив свой результат квалификации, и стал единственным, кто выплыл из 23 секунд. Финальный заплыв пройдет во вторник, 7 августа.

На данный момент украинские пловцы выиграли две медали на чемпионате Европы и обе на счету Михаила Романчука.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

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Теги: Андрей Говоров, плавание, чемпионат Европы
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гость  (аноним)  06.08.2018, 13:17
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ну и заголовок!Это что футбол?!
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