Говоров без проблем вышел в финал ЧЕ

Украинский пловец показал лучшее время в полуфинальном заплыве.

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл полуфинальный заплыв на своей коронной дистанции 50 м баттерфляем.

Говоров, который является рекордсменом мира на этой дистанции, показал время 22,85, тем самым улучшив свой результат квалификации, и стал единственным, кто выплыл из 23 секунд. Финальный заплыв пройдет во вторник, 7 августа.

На данный момент украинские пловцы выиграли две медали на чемпионате Европы и обе на счету Михаила Романчука.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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