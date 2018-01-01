Романчук выиграл свою вторую медаль чемпионата Европы 2018

Украинец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 м вольным стилем.

Украинец Михаил Романчук выиграл свою вторую медаль на чемпионате Европы по плаванию, который проходит в Глазго.

Романчук стал вторым в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем.

После победы на дистанции 400 метров вольным стилем, Романчук уверенно вышел в финал на дистанции почти в 4 раза длиннее.

Ожидалось, что золото между собой разыграют наш Романчук и олимпийский чемпион из Италии Грегорио Палтриньери, но с этим был не согласен немец Флориан Веллбрук. Эта тройка первую половину дистанции прошла вместе, при том, что Романчук держался на третьей позиции позади двух лидеров, которые сменяли друг друга.

После 900 м дистанции Веллбрук попытался уйти в отрыв, его рывок поддержал Романчук и за 250 м до финиша они уже оторвались от Палтриньери. На финише Михаил пытался достать соперника, но тот выдержал высокий темп и сохранил первое место – у Романчука серебро.

Еще один украинец Сергей Фролов показал в финальном заплыве восьмой результат.

В воскресенье, 5 августа, это третья медаль Украины после бронзы в академической гребле и золота в артистическом плавании.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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