Украина выиграла золото ЧЕ в артистическом плавании

Украинские синхронистки воспользовались отсутствием россиянок.

Сборная Украины по артистическому плаванию (новое название синхронного плавания – прим) завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Глазго.

Наши девушки заняли первое место в группах в вольной комбинации, набрав 94,4667 баллов.

Второе место заняла Италия с 92,6000 баллами, бронзу у Испании, которая набрала 91,4667 балла.

Стоит отметить, что среди десяти команд-участниц не было представителей России, которые на этом чемпионате Европы выиграли все предыдущие финалы в артистическом плавании.

В воскресенье, 5 августа, это вторая медаль Украины на объединенном чемпионате Европы.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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