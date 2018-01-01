Переключиться на мобильную версию

Украина выиграла золото ЧЕ в артистическом плавании

Комментариев: 0
Украинские синхронистки воспользовались отсутствием россиянок.
Украина выиграла золото ЧЕ в артистическом плавании
Getty Images

Сборная Украины по артистическому плаванию (новое название синхронного плавания – прим) завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Глазго.

Наши девушки заняли первое место в группах в вольной комбинации, набрав 94,4667 баллов.

Второе место заняла Италия с 92,6000 баллами, бронзу у Испании, которая набрала 91,4667 балла.

Стоит отметить, что среди десяти команд-участниц не было представителей России, которые на этом чемпионате Европы выиграли все предыдущие финалы в артистическом плавании.

В воскресенье, 5 августа, это вторая медаль Украины на объединенном чемпионате Европы.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: синхронное плавание, чемпионат Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь