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Украина примет чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году

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Соревнования пройдут в киевском центре водных видов спорта "Лико".
Центр Лико
Центр Лико
iSport.ua

Европейская лига плавания (LEN) выбрала Киев местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов.

Соревнования пройдут в столичном центре водных видов спорта Лико, который принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду 2017 года, а также юношеский чемпионат мира в этом году.

Стоит добавить, что на этом чемпиона Европы будут разыгрываться олимпийские лиценции на Олимпиаду в Токио-2020.

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Теги: прыжки в воду, Киев
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