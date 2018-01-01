Украинский пловец Шевцов пробился в финал на коронной дистанции

Украинец пробился в финальную восьмерку, которая поведет борьбу за медали.

Украинский пловец Сергей Шевцов вышел в финал чемпионата Европы на дистанции 100 м вольным стилем.

Это коронная дистанция 20-летнего украинца – ему принадлежит рекорд, установленный на прошлом чемпионате мира, где он стал восьмым (48,26).

На этом чемпионате Европы в Глазго Шевцов стал вторым в своем заплыве в квалификации (48,78) и с пятым результатом вышел в полуфинал, а там он проплыл быстрее (48,62), вновь стал вторым в своем заплыве и теперь уже с шестым результатом вышел в финал.

Розыгрыш медалей в этой дистанции пройдет завтра, 5 августа.

Напомним, также в воскресенье, на дистанции 1500 м вольным стилем в финале выступят Михаил Романчук и Сергей Фролов.

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