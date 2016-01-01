Украинские синхронистки выиграли серебро ЧЕ в произвольной программе

Это второе серебро сборной по синхронному плаванию на этом ЧЕ.

Сборная Украины по синхронному плаванию стала второй на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго в турнире команд в произвольной программе.

Это вторая серебряная награда в копилке сборной Украины в синхронном плавании.

Золото в произвольной программе взяли россиянки, а бронза досталась представительницам Италии.

Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа

1. Россия – 97,0333

2. Украина – 94,6000

3. Италия – 92,2333

Ранее сегодня Украина выиграла серебряную медаль в академической гребле.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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