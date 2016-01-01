Украинские синхронистки выиграли серебро ЧЕ в произвольной программе
Это второе серебро сборной по синхронному плаванию на этом ЧЕ.
Сборная Украины по синхронному плаванию стала второй на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго в турнире команд в произвольной программе.
Это вторая серебряная награда в копилке сборной Украины в синхронном плавании.
Золото в произвольной программе взяли россиянки, а бронза досталась представительницам Италии.
Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа
1. Россия – 97,0333
2. Украина – 94,6000
3. Италия – 92,2333
Ранее сегодня Украина выиграла серебряную медаль в академической гребле.
Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.
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