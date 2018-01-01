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Романчук вышел в свой второй финал чемпионата Европы

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Украинский пловец Михаил Романчук выступит в финале 1500 м вольным стилем.
Михаил Романчук
Михаил Романчук
Getty Images

Чемпион Европы 2018 года украинский пловец Михаил Романчук вышел в финальный заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию.

После победы на дистанции 400 метров вольным стилем, Романчук уверенно вышел в финал на дистанции почти в 4 раза длиннее. В финальном заплыве компанию ему составит соотечественник Сергей Фролов, который показал восьмой результат в квалификации.

 

 

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Теги: Михаил Романчук, плавание, чемпионат Европы
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