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Романчук выиграл чемпионат Европы по плаванию

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Украинский пловец Михаил Романчук впервые в карьере выиграл золото ЧЕ.
Михаил Романчук
Михаил Романчук
Getty Images

Пловец из Ровно 21-летний Михаил Романчук выиграл финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию.

Романчук после победы в квалификации, выиграл и финальный заплыв. Он уже после 100 метров вышел в лидеры и с каждым метром только увеличивал свое преимущество.

Отметим, что это вторая медаль Украины на чемпионате Европы – ранее серебро в синхронном плавании выиграл дуэт Яхно/Савчук.

Для Романчука это третья медаль чемпионата Европы – в Лондоне в 2016 году он завоевал бронзу на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем. На этих дистанциях он еще выступит на этом чемпионате Европы.

Читайте также итоги предыдущего дня объединенного чемпионата Европы.

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Теги: Михаил Романчук, плавание, чемпионат Европы
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