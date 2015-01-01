Украина завоевала первую медаль объединеного ЧЕ

Синхронистки Савчук и Яхно выиграли серебро в соревновании дуэтов.

На объединенном чемпионате Европы в Глахго разыграли первый комплект медалей и одна из наград досталась Украине.

В технической программе среди дуэтов в артистическом плавании (новое название синхронного плавания) серебро завоевали Анастасия Савчук и Елизавета Яхно. Наш дуэт уступил только россиянкам Светлане Колесниченко и Варваре Субботиной.

Бронза досталась итальянкам Линде Черрути и Костанце Ферро.

Ранее сообщалось, что украинский пловец Романчук прошел в финал ЧЕ на дистанции 400 м вольным стилем с первым результатом.

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