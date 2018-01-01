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Романчук с первым результатом вышел в финал чемпионата Европы

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Украинец Михаил Романчук вечером поборется за медали чемпионата Европы.
Михаил Романчук
Михаил Романчук

Пловец из Ровно 21-летний Михаил Романчук выиграл квалификацию на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию.

Романчук не только выиграл свой третий заплыв, но и показал лучшее время среди всех спортсменов в квалификации – 3:46,95.

После медленного старта (на первых 50 метрах украинец был последним), Романчук увеличил темп и на отрезке 300 метров уже был первым в своем заплыве, оставшись лидером до финиша.

Финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем состоится сегодня, 3 августа, в 19:09 по киевскому времени.

Читайте также итоги предыдущего дня объединенного чемпионата Европы.

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Теги: Михаил Романчук, плавание, чемпионат Европы
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