Юный американский "Супермен" побил 23-летний рекорд Майкла Фелпса

Кларк Кент сумел побить один из рекордов легенды.

Любопытная история попала в новостные выпуски мировых спортивных агентств. 10-летний американец Кларк Кент (родители, видимо, были фанатами фильма о Супермене, поэтому назвали сына также, как и героя фильма) побил один из рекордов Майкла Фелпса.

На чемпионате Дальнего Запада 10-летний Кларк Кент проплыл 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9 секунд и 38 сотых, побив на секунду с лишним результат Фелпса, установленный в 1995 году для данной возрастной категории.