Украина выиграла первую медаль домашнего ЧМ по прыжкам в воду

Евгений Науменко и Олег Сербин завоевали медаль в синхронных прыжках с вышки.

В предпоследний день юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, который проходит во Дворце водных видов спорта "Лико-арена" в Киеве, Украина дождалась первой медали.

Ее выиграли в синхронных прыжках с вышки у юниоров (А/B) Евгений Науменко и Олег Сербин. Наш дуэт не лучшим образом выполнил обязательную программу, но потом собрался и перед заключительным прыжком ребята поднялись на вторую строчку.

К сожалению, в решающей попытке все решила более высокая сложность у британского дуэта Мэтью Диксона и Ноа Уильямса, которые вышли на вторую позицию. Как бы то ни было, Науменко и Сербин выиграли бронзу чемпионата мира вслед за серебром чемпионата Европы.

Напомним, в июле Науменко и Сербин выиграли взрослый чемпионат Украины.

С 22 по 29 июля Киев принимвет юношеский ЧМ по прыжкам в воду, на который приехало рекордное количество стран.

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