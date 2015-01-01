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12-кратный призер Олимпийских игр дисквалифицирован на 1 год

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Лохте не принимал запрещенных препаратов, но допустил глупую ошибку.
Райан Лохте
Райан Лохте
Getty Images

Американский пловец Райан Лохте, являющийся 12-кратным призером Олимпийских игр, дисквалифицирован на 1 год за нарушение антидопинговых правил.

Лохте не принимал никаких запрещенных препаратов, но был наказан за проведение внутривенной инъекции, сообщает USADA. Согласно правилам, этот метод инъекций разрешен только при госпитализации или специальных исключениях.

В мае этого года американец поделился в интернете фотографией, на которой ему делали ту самую инъекцию, после чего USADA начала расследование. В итоге пловца дисквалифицировали до июля 2019 года.

Отметим, что уже не первая дисквалификация для Лохте. В 2016 его отстраняли за ложную информацию о ложном ограблении на Олимпиаде в Рио-2016.

Напомним, что недавно украинец стал чемпионом мира по фридайвингу.

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Теги: плавание, Райан Лохте
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