Впервые в истории украинец стал чемпионом мира по фридайвингу.

Точный результат, который принес Александру Бубенчикову из Киева золотую медаль чемпионата мира Individual AIDA Pool Freediving World Championship 2018 составил 289 метров. Спортсмен победил в дисциплине динамика в ластах, где целью является проплыть максимальное расстояние в длину в ластах без дыхания. А в дисциплине динамика без ласт Александр занял второе место, установил новый рекорд Украины и взял серебро с результатом 217 метров, уступив всего 9 метров действующему чемпиону и рекордсмену мира поляку Матеушу Малине (Mateusz Malina).

Александр Бубенчиков является абсолютным чемпионом и рекордсменом Украины по фридайвингу, рекордсменом мира, установил более 30-ти национальных рекордов, неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира в предыдущие годы, но на высшую ступень пьедестала поднялся впервые. Максимальные достижения Александра: 9 минут и 3 секунды в задержке дыхания на время, 289 метров в длину в ластах, 95 метров в глубину в ластах.

Чемпионат мира Individual AIDA Pool Freediving World Championship 2018 проводился в Белграде, Сербия, с 25-го июня по 1 июля 2018-го года под эгидой Международной Ассоциации по Развитию Фридайвинга – AIDA International.

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