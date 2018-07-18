Украинец стал чемпионом мира по фридайвингу
Точный результат, который принес Александру Бубенчикову из Киева золотую медаль чемпионата мира Individual AIDA Pool Freediving World Championship 2018 составил 289 метров. Спортсмен победил в дисциплине динамика в ластах, где целью является проплыть максимальное расстояние в длину в ластах без дыхания. А в дисциплине динамика без ласт Александр занял второе место, установил новый рекорд Украины и взял серебро с результатом 217 метров, уступив всего 9 метров действующему чемпиону и рекордсмену мира поляку Матеушу Малине (Mateusz Malina).
Александр Бубенчиков является абсолютным чемпионом и рекордсменом Украины по фридайвингу, рекордсменом мира, установил более 30-ти национальных рекордов, неоднократно завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира в предыдущие годы, но на высшую ступень пьедестала поднялся впервые. Максимальные достижения Александра: 9 минут и 3 секунды в задержке дыхания на время, 289 метров в длину в ластах, 95 метров в глубину в ластах.
Чемпионат мира Individual AIDA Pool Freediving World Championship 2018 проводился в Белграде, Сербия, с 25-го июня по 1 июля 2018-го года под эгидой Международной Ассоциации по Развитию Фридайвинга – AIDA International.
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