Украинцы выиграли две медали в России на Мировой серии по прыжкам в воду

Александр Горшокозов выиграл две награды в синхронных прыжках с разными партнерами.

Украинские прыгуны в воду завоевали две медали на этапе Мировой серии в Казани.

Украинский дуэт Максим Долгов и Александр Горшковозов (414,09) стал вторым в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, уступив лишь паре из России.

Тот же Горшковозов, но уже в дуэте с Олегом Колодием выиграли бронзу в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина (419,82), уступив китайцам и россиянам.

Отметим, что также в России, в Каспийске, на чемпионате Европы по борьбе бронзу завоевала украинка Илона Прокопевнюк.

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