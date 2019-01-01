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Украинцы выиграли две медали в России на Мировой серии по прыжкам в воду

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Александр Горшокозов выиграл две награды в синхронных прыжках с разными партнерами.
Максим Долгов и Александр Горшковозов
Максим Долгов и Александр Горшковозов
Getty Images

Украинские прыгуны в воду завоевали две медали на этапе Мировой серии в Казани.

Украинский дуэт Максим Долгов и Александр Горшковозов (414,09) стал вторым в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, уступив лишь паре из России.

Тот же Горшковозов, но уже в дуэте с Олегом Колодием выиграли бронзу в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина (419,82), уступив китайцам и россиянам.

Отметим, что также в России, в Каспийске, на чемпионате Европы по борьбе бронзу завоевала украинка Илона Прокопевнюк.

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Теги: прыжки в воду, Александр Горшковозов
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