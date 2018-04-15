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Кубок Украины по прыжкам в воду: украинцы выиграли 8 золотых медалей

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Украинцы завоевали 15 медалей на Открытом Кубке Украины.
Кубок Украины по прыжкам в воду: украинцы выиграли 8 золотых медалей
df-ua.org

С 11 по 15 апреля в Киеве прошел Открытый кубок Украины по прыжкам в воду, участие в котором приняли спортсмены из 7 областей Украины и гости из 9 стран мира, в т.ч. сильнейшим составом приехала сборная Италии.

Украинцы завоевали 15 медалей в 13 видах программы, в том числе 8 золотых медалей, 5 серебряных и 2 бронзовые.

Сразу три золотых медали выиграл Александр Горшковозов, завоевавший золото на 3-метровом трамплине, стал лучшим в паре с Максимом Долговым в синхроне на 10-метровой вышке и с Олегом Колодием в синхроне с 1 метрового трамплина, а сами Олег Колодий и Максим Долгов стали лучшими в индивидуальных прыжках на 1-метрового трамплина и 10-метровой вышке соответственно.

Кроме того, Виктория Кесарь и Анна Письменская стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, а также Украина выиграла золотые награды в миксте на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке.

Всего медали Кубка Украины выиграли 12 отечественных спортсменов. Также отметим, что пять раз на высшую ступень пьедестала поднимались гости из Италии.

Читайте большое интервью с главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду Тамарой Токмачевой на iSport.ua.

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Теги: прыжки в воду
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