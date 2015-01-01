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Кваша пропустит весь сезон и вернется только в 2019 году

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Лидер сборной Украины по прыжкам в воду восстанавливается после травмы.
Илья Кваша с женой
Илья Кваша с женой
Олег Батрак, iSport.ua

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года, призер чемпионатов мира и девятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша пропустит весь нынешний сезон.

После перенесенной операции ему запрещены нагрузки и к чемпионату Европы он восстановиться не успеет, поэтому было решено пропустить весь год и целенаправленно готовится к 2019 году. Об этом в эксклюзивном интервью iSport.ua рассказала главный тренер сборной Тамара Токмачева.

"Илья в этом году не будет выступать. Он будет готовиться на 2019 год. Он ходит поддерживать свою форму, плавает, но пока не грузит себя", - отметила Тамара Владимировна.

Читайте большое интервью с Тамарой Токмачевой на iSport.ua.

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Теги: Илья Кваша, прыжки в воду
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