Кваша пропустит весь сезон и вернется только в 2019 году

Лидер сборной Украины по прыжкам в воду восстанавливается после травмы.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года, призер чемпионатов мира и девятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша пропустит весь нынешний сезон.

После перенесенной операции ему запрещены нагрузки и к чемпионату Европы он восстановиться не успеет, поэтому было решено пропустить весь год и целенаправленно готовится к 2019 году. Об этом в эксклюзивном интервью iSport.ua рассказала главный тренер сборной Тамара Токмачева.

"Илья в этом году не будет выступать. Он будет готовиться на 2019 год. Он ходит поддерживать свою форму, плавает, но пока не грузит себя", - отметила Тамара Владимировна.

Читайте большое интервью с Тамарой Токмачевой на iSport.ua.