Токмачева: На Кубок Украины в Киев приехала половина Европы

Главный тренер сборной команды Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева рассказала iSport.ua о ситуации в команде и задачах до Олимпиады в Токио.

Киев настолько приглянулся европейским сборным во время прошлогоднего чемпионата Европы по прыжкам в воду, что в этом году на Открытый Кубок Украины приехало рекордное количество стран – 9. Плюс основным составом выступает украинская команда.

О важности и престиже соревнований, о состоянии команды и подготовке к Чемпионату Европы и Олимпийским играм в Токио iSport.ua поговорил с главным тренером сборной Украины Тамарой Токмачевой.

- Открытый Кубок Украины, который проходит сейчас в Киеве, для украинских прыгунов в воду – это контрольный старт или же соревнования имеют статус отбора на ЧЕ?

- Для наших спортсменов это контрольный старт. Но в то же время, это рейтинговые соревнования, где у наших спортсменов есть возможность набрать очки для попадания в команду на чемпионат Европы и на Кубок мира.

А вот для нашей Федерации соревнования важны с точки зрения имиджа. Мы поднимаем рейтинг страны, в этом году участвуют 10 стран, в том числе впервые представлена Великобритания, сильнейшим составом приехала Италия. К примеру, в прошлом году на чемпионате Европы было 22 страны, так что можно считать, что половина Европы тут. Для нас это очень важно.

- То есть, можно сказать, что соревнования все же больше имиджевые?

- Нет, ведь для спортсменов – это важные контрольные соревнования, возможность оценить свои возможности на фоне сильной конкуренции. Если нет конкуренции, то нет и результата.

- В боксе, борьбе ценится, когда в качестве спарринг-партнера в Украину приезжает сильная сборная основным составом. Приезд Италии основным составом на Кубок – это плюс для украинских прыгунов в воду?

- Это очень важно. Вот смотрите, Олег Колодий был седьмым на чемпионате мира в прошлом году, попал в рейтинги, а на Кубке Украины он не попал в призы. Он не был готов, не сумел сконцентрироваться, испугался соперников и в итоге не показал те прыжки, которые мог показать. Ему эти соревнования точно пойдут на пользу.

- В женской команде произошло вынужденное омоложение, поскольку ушли в декрет Юлия Прокопчук и Елена Федорова…

- В 30 лет уйти в декрет – это нормально и мы были готовы к этому. Но, как видим, незаменимых нет, и на смену опытным приходят молодые. Мы без Прокопчук и Федоровой выиграли чемпионат Европы в командном зачете.

Девушки на вышке София Лыскун и Валерия Люлько сейчас готовят новую программу в синхроне с новым сложным прыжком, с которой выступят на чемпионате Европы и которая позволит им бороться за призовые места. Они молодые, у них нет достаточного соревновательного опыта, но есть сильная программа как в индивидуале, так и теперь в синхроне.

На трамплине у нас есть четыре девочки – Анна Письменская, Виктория Кесарь, Диана Шелестюк и Настя Недобега. Места в команде два, так что тут есть здоровая конкуренция и это хорошо.

- В то же время, у мужчин на вышке конкуренции нет и Максиму Долгову приходится тянуть одному.

- Да, как я уже неоднократно говорила, в связи с отъездом Александра Бондаря, у нас образовалась проблема. У нас есть универсальный спортсмен Саша Горшковозов, который поднимается вверх, потом опускается вниз и ему это не очень нравится. Он бы лучше сосредоточился на чем-то одном, но ему приходится терпеть пока мы под Максима не нашли спортсмена, способного заменить Сашу.

- Александра Горшковозова можно в сборной назвать многостаночником, который тянет сборную на своих плечах?

- Вы правильно сказали – он тянет сборную на своих плечах. Он прекрасный трамплинщик, прекрасно прыгающий и с 1 метра, и с 3 метров, но нет времени усложнять программы, потому что он должен закрывать возникший пробел.

- Его здоровье выдерживает? Ведь прошлый сезон он больше лечился и восстанавливался к ответственным стартам.

- Мы его поддерживаем, у него щадящий режим, он постоянно делает массажи. Мы бережно относимся к нему и не грузим в полном объеме.

- Илья Кваша продолжает восстанавливаться после травмы. Когда он планирует возвращаться?

- Илья в этом году не будет выступать. Он будет готовиться на 2019 год. Он ходит поддерживать свою форму, плавает, но пока не грузит себя.

- Какие старты планируются до чемпионата Европы?

- Мы собираемся выступить на Кубке мира, а Софии Лыскун предстоит выступление на отборочном чемпионате мира среди юношей и если она завоюет лицензию, то выступление на юношеских Олимпийских играх. Она у нас выступит и во взрослой команде на чемпионате Европы, и на юношеских ОИ.

- Кто еще может поехать в Буэнос-Айрес на Олимпийские игры среди юношей?

- Есть шансы у Олега Сербина, но у него вышка хорошая, а вот трамплин слабоват. А на Играх нужны мальчик и девочка, которые хорошо прыгают с двух высот. Пока тяжело говорить, посмотрим.

- Если говорить о не таких уже и далеких перспективах – о подготовке к Токио-2020. Когда начнут разыгрываться лицензии?

- Уже в следующем году на чемпионате мира.

- Сейчас вы ездили на этап Мировой серии в Токио, где и пройдет Олимпиада. Соревнования пройдут в том же бассейне?

- Нет, под Олимпиаду у них строится новый объект. Это будет закрытый бассейн, что уже хорошо. На чемпионате мира посмотрим, но хотелось бы провести там дополнительный сбор, потому что важна адаптация. Для Востока она тяжелая.

Вообще же сейчас задача – собрать программы молодым спортсменам, сделать их стабильными и конкурентоспособными. Над этим сейчас и работаем.

Добавим, что в июле 2018 года Киев будет принимать юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду, который станет отборочным на юношеские Олимпийские игры.

Что касается Открытого Кубка Украины, то он продлится до 15 апреля. Вход на трибуны ЛИКО Арены бесплатный.

Виталий Володько, iSport.ua