Пловцы Романчук и Фролов завоевали медали на турнире в Швеции
Украинцы выиграли медали на турнире Swim Open Stockholm.
Украинский пловец Михаил Романчук, который претендовал на звание лучшего спортсмена Украины 2017 года, выиграл серебряную медаль на международном турнире Malmsten Swim Open в Стокгольме.
На дистанции 1500 м вольным стилем Романчук показал время 14:50.91 мин., отстав почти на 10 секунд от лидера заплыва Флориана Веллброка из Германии.
В этом же заплыве на третьем месте оказался другой представитель Украины Сергей Фролов, преодолевший дистанцию за 14:56.81 мин.
Ранее сообщалось, что Романчук выиграл золото на турнире в Милане и победил с рекордом на турнире в Люксембурге.
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