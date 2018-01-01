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Украинцы Горшковозов и Долгов выиграли бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

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Успешно для Украины стартовал этап мировой серии в Японии.
Александр Горшковозов и Максим Долгов
Александр Горшковозов и Максим Долгов
sportguide.kiev.ua

В первый день соревнований Мировой серии по прыжкам в воду, который проходит в Японии, армейский спортсмен получил медаль.

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки старшина Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины Александр Горшковозов вместе с Максимом Долговым завоевали "бронзу". Результат спортсменов - 410,46 балла.

Мужчины

Вышка, 10 м

1. Ян Хао – Чэнь Айсэнь (Китай) – 449,91
2. Виктор Минибаев – Александр Бондарь (Россия) – 418,02
3. Максим Долгов – Александр Горшковозов (Украина) – 410,46.

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Теги: Александр Горшковозов, Максим Долгов, прыжки в воду, Мировая серия, Япония
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