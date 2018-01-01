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Украинский пловец Романчук выиграл золото на турнире в Милане

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Украинский пловец стал победителем на 400 метрах вольным стилем.
Михаил Романчук
Михаил Романчук
Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук добыл золото в заплыве на 400 метров вольным стилем на турнире Trofeo Citta' Di Milano в Италии.

В этом же заплыве еще один украинец Сергей Фролов показал третий результат. 

Также Романчук добыл серебро на дистанции 400 метров комплексным плаванием, уступив итальянцу Федерико Туррини.

Ранее сообщалось, что Михаил Романчук победил с рекордом на турнире в Люксембурге. 

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Теги: плавание, Михаил Романчук, Сергей Фролов
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