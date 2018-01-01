Украинский пловец Романчук выиграл золото на турнире в Милане
Украинский пловец Михаил Романчук добыл золото в заплыве на 400 метров вольным стилем на турнире Trofeo Citta' Di Milano в Италии.
В этом же заплыве еще один украинец Сергей Фролов показал третий результат.
Українці здобувають медалі у Мілані!🏊♂️👍🇺🇦— НОК України (@OlympicUA) 10 марта 2018 г.
На престижних Міжнародних змаганнях з плавання Михайло Романчук переміг на дистанції 400м вільним стилем!
Сергій Фролов фінішував третім!
На дистанції 400м комплексним плаванням Михайло здобув срібну нагороду!
Вітаємо! Молодці! pic.twitter.com/xvFg0XTqte
Также Романчук добыл серебро на дистанции 400 метров комплексным плаванием, уступив итальянцу Федерико Туррини.
Ранее сообщалось, что Михаил Романчук победил с рекордом на турнире в Люксембурге.
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