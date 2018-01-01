Украинские прыгуны в воду завоевали две медали на этапе Мировой серии в Пекине

Александр Горшковозов выиграл две медали в синхронных прыжках.

В Пекине завершился первый день этапа Мировой серии по прыжкам в воду, где украинские прыгуны завоевали серебро и бронзу.

В синхронных прыжках с вышки (10 метров) Максим Долгов и Александр Горшковозов заняли 2-е место и завоевали серебро (417,93 балла), проиграв только китайцам Чен Айшену / Янь Хао (484,29). Тройку призеров замкнули британские прыгуны Томас Дэйли / Даниэль Гудфеллоу (400,68).

Кроме того, Александр Горшковозов в дуэте с Олегом Колодием занял 3-е место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина с результатом 406,89 балла. Здесь победили китайцы Цао Юань и Си Сии (497,34), серебро у россиян Ильи Захарова и Евгения Кузнецова (442,86).