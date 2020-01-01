Армстронг признался, что начал употреблять допинг в 21 год

Американец отметил, что запрещенные вещества вывели его на совершенно иной уровень.

Известный велогонщик Лэнс Армстронг рассказал, когда начал использовать допинг.

“По-моему, мне был 21 год. Я начал употреблять кортизон по ходу первого сезона в профессионалах, в 1992 году, за год до победы на Кубке мира.

После этого ЭПО вывел нас на совершенно иной уровень. Эффект был такой, что все принялись использовать это ракетное топливо. У нас не было шанса отказаться от него“, - цитирует американца Yahoo со ссылкой на ESPN.

Напомним, что Лэнс Армстронг становился победителем Тур де Франс семь раз. Потом он признался в употреблении допинга, и его лишили всех титулов.