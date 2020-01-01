Чемпионат мира по велотреку-2020: расписание и результаты украинцев

С 26 февраля по 1 марта в Берлине состоится мировое первенство.

Чемпионат мира по велотреку-2020: расписание и результаты Getty Images

С 26 февраля по 1 марта в Берлине (Германия) на велотреке Velodrom пройдет чемпионат мира по трековым велогонкам.

На соревнованиях будет разыграно 19 комплектов медалей -10 среди мужчин и 9 среди женщин.

Состав сборной Украины:

Женщины

Любовь Басова – командный спринт, кейрин

Елена Старикова – командный спринт, спринт, гит

Анна Соловей – гонка по очкам, мэдисон

Анна Нагорная – мэдисон

Мужчины

Владимир Джус – командная гонка преследования, омниум, гонка по очкам

Роман Гладыш – командная гонка преследования, омниум, скрэтч

Виталий Гринев – командная гонка преследования, скрэтч, гонка по очкам

Максим Васильев – командная гонка преследования

Расписание финалов чемпионата мира:

Среда, 26 февраля

Командный спринт, женщины (Басова/Старикова)

Четверг, 27 февраля

Скрэтч, мужчины (Гладыш, Гринев)

Командная гонка преследования, мужчины (Джус/Гладыш/Гринев/Васильев)

Кейрин, мужчины

Командная гонка преследования, женщины

Пятница, 28 февраля

Гонка по очкам, мужчины (Джус, Гринев)

Гит, мужчины

Индивидуальная гонка преследования, мужчины

Индивидуальный спринт, женщины (Старикова)

Омниум, женщины

Суббота, 29 февраля

Омниум, мужчины (Джус, Гладыш)

Гит, женщины (Старикова)

Мэдисон, женщины (Соловей, Нагорная)

Индивидуальная гонка преследования, женщины

Воскресенье, 1 марта

Индивидуальный спринт, мужчины

Мэдисон, мужчины

Гонка по очкам, женщины (Соловей)

Кейрин, женщины (Басова)