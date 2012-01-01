В трансляцию Вуэльты случайно попала плантация конопли на крыше дома

"Счастливым" хозяевам грозит тюремный срок и штраф.

Плантация конопли на крыше дома возле трассы Вуэльты (справа) Кадр из видео

Забавный инцидент произошел во время восьмого этапа веломногодневки Вуэльта в испанской Игуаладе. Оператор, снимающий гонку из вертолета, случайно заснял плантацию конопли на крыше одного из домов у трассы, сообщает издание Marca.

Отмечается, что полиция Испании заинтересовалась кадрами и сразу же выехала на место для проверки. В итоге крыше дома нашли около 40 кустов марихуаны.

За незаконный оборот наркотиков хозяевам плантации грозит тюремный срок от трех до шести лет и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что Виктор Троицки пожаловался на запах марихуаны на одном из кортов.