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Украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки

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Марк Падун впервые в карьере победил на многодневной велогонке.
Украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки

Украинский велогонщик команды Bahrain-Merida Марк Падун выиграл общий зачет многодневки Adriatica Ionica Race. Также 23-летний украинец стал лучшим молодым гонщиком тура.

Падун надел майку лидера после победы на третьем этапе веломногодневки, а на двух последующих этапах удержал лидерство в общем зачете. В итоге в общем зачете многодневки Падун на 6 секунд опередил бельгийца Бена Херманса и на 15 секунд британца Джеймса Нокса.

"Я так благодарен моим товарищам по команде. Мне все помогали. На финальном этапе был очень опасный спуск в Триест, а потом коварный финальный круг по городу. Вся команда работала на меня от старта до финиша, защищала. Я счастлив, что могу отпраздновать с ними большой успех.  Это первая победа на многодневной гонке в моей карьере", - сказал Падун после финиша.

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Теги: Марк Падун
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