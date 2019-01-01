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Башенко: Если я себя неправильно повел – сделаем перевыборы, но я кандидатов не вижу

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Александр отметил, что Анна Соловей может получить штраф.
Александр Башенко / Race Horizon Park
Александр Башенко / Race Horizon Park

Глава Федерации велоспорта Украины Александр Бащенко отметил, что готов к перевыборам, однако он не видит других кандидатов, кроме себя. 

Также он отметил, что Анна Соловей может быть оштрафована.

"Мы поздравили Анну и главу киевской федерации Мухомора, потому что она же находится в Киеве. Потом я вижу пост в Facebook под ее именем, якобы мы некомпетентны, что поздравили Мухомора, что федерация ничем не помогает спортсменам.

И я по этому поводу задумался. Может, это не Анна писала. Я с ней еще не общался. Может, это было что-то провокационное, а я поддался на провокацию?

Если это она себя неспортивно повела, то получит штраф. Если я себя неправильно повел – сделаем перевыборы, только я кандидатов пока не вижу", - написал он в своем Facebook.

Ранее Бащенко заявил, что ждет письменных объяснений тренеров Соловей.

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