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Соловей: Я не буду уезжать из своей страны из-за хамоватого президента федерации

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Украинская велосипедистка не собирается менять гражданство.
Анна Соловей
Анна Соловей
Getty Images

Чемпионка Европейских игр-2019 Анна Соловей прокомментировала скандальную ситуацию с президентом Федерации велоспорта Украины Александром Башенко.

“Поменяю ли я граждаанство? А почему я должна уезжать из своей страны? Да, у нас нелегко. Но кто тогда будет что-то менять? Я родилась здесь, здесь живут мои родители. Я люблю свою страну.

У нас много талантливых людей - ученых, врачей, спортсменов. Почему я должна уезжать? Из-за какого-то президента, который позволяет себе нагло, по-хамски общаться?

Да, никто мне не даст гарантий, что у меня получится все, о чем я мечтаю. Но почему бы не попробовать? Мне помогают, у меня есть поддержка. Я не имею права уйти“, - заявила Соловей.

Напомним, Александр Башенко в социальных сетях пригрозил Анне Соловей выгнать ее из команды. Позже свою поддержку спортсменке выразил министр спорта Игорь Жданов.

Президент Федерации велоспорта Украины уже прокомментировал конфликт с победительницей Европейских игр-2019.

Также стало известно, что Башенко могут отправить в отставку.

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Теги: велоспорт, Анна Соловей, Александр Башенко
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Источник: glavcom.ua

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Комментариев (1)
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LoveFreedom    05.07.2019, 12:59
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