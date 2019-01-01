Федерация велоспорта Украины может отправить Башенко в отставку

На скандального чиновника поступило много жалоб.

Вице-президент Федерации велоспорта Украины Андрей Гривко заявил, что в ближайшее время будет обсужден вопрос отставки президента организации Александра Башенко после его публичного конфликта с чемпионкой Европейских игр-2019 Анной Соловей.

“Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что на Федерацию поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины.

Федерация обязана рассмотреть эти жалобы, поэтому в ближайшее время будет созван президиум ФВУ. На нем будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения Александра Башенко на посту руководителя Федерации“, - заявил Гривко в видеообращении в соцсети Facebook.

Напомним, Александр Башенко в социальных сетях пригрозил Анне Соловей выгнать ее из команды. Позже свою поддержку спортсменке выразил министр спорта Игорь Жданов.

Президент Федерации велоспорта Украины уже прокомментировал конфликт с победительницей Европейских игр-2019.

Ранее стало известно, что в Киеве проведут акцию в поддержку Соловей.