"Геть Башенка": в Киеве проведут акцию в поддержку Соловей

Активисты требуют официальных извинений и отставки президента ФВУ.

В четверг, 4-го июля, с 8:40 до 9:20 под стенами Министерства молодежи и спорта Украины пройдет акция под названием “Геть Башенка“ в поддержку чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.

“Хватит терпеть свинство президента Федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко. Его поступок в отношении победительницы Европейских игр Анны Соловей является позорным и недопустимым.

Мы, велоактивисты и обычные граждане, под стенами Министерства молодежи и спорта Украины будем требовать официальных извинений Башенко перед Анной Соловей, а также его отставки с поста председателя Федерации велосипедного спорта Украины.

Призываем всех поддержать акцию: спортсменов, велосипедистов, велообщество, общественных активистов, СМИ, присоединяйтесь.

Вместе будем требовать справедливости. Башенко должен ответить за свои действия“, - сказно в сообщении.

Напомним, Александр Башенко в социальных сетях пригрозил Анне Соловей выгнать ее из команды. Позже свою поддержку спортсменке выразил министр спорта Игорь Жданов.

Президент Федерации велоспорта Украины уже прокомментировал конфликт с победительницей Европейских игр-2019.