Конфликт накаляется: Башенко публично раскритиковал высказывания Соловей

Президент Федерации велоспорта Украины заявил, что намерен исключить спортсменку из национальной команды.

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко прокомментировал конфликт с победительницей Европейских игр-2019 Анной Соловей.

“Поздравил Аню и поздравил с поражением город Львов и Львовскую область, которая отпустила Аню как спортсменку в город Киев, хотя она здесь не живет. Подоплека моего поста заключалась в том, чтобы показать областным структурам, что терять таких спортсменов, великих спортсменов, как Аня - это плохо.

Почему Аня так отреагировала? Потому что она великая спортсменка, она имеет право на эту реакцию. Человек, который приносит государству золотую медаль, - имеет право на такую реакцию. Но я как президент федерации имею право на свое мнение.

Она - член сборной команды государства. У нас государство 40 миллионов человек. Член сборной команды должен быть примером во всем. Член сборной команды не имеет права на бурную реакцию. И я безусловно буду настаивать, чтобы ее исключили из сборной команды. Если у нас спортсмены такого уровня могут говорить что угодно - извините, такой спорт нам не нужен...

...Почему она обиделась, и на что - я не понимаю. Великие спортсмены имеют право на эмоциональную реакцию, я ее прощаю (смеется). Но в сборной она не будет! Или она не будет, или ее тренер не будет. Если ты псих - отвечай за свои психические реакции. Я думаю ответственным должен быть тренер“, - сказал Башенко в интервью ТСН.

Функционер также отметил, что Анна нарушила условия контракта и теперь он хочет доверить решение об исключении Соловей из сборной тренерам.

“Спортсмены подписывают контракт в котором написано, что они должны себя вести достойно, они не имеют права в социальных сетях создавать скандальные истории. Понимаете? Она нарушила условия контракта.

Я буду делать все, чтобы настаивать на тренерском совете, чтобы ее исключили из сборной Украины. Но я оставлю это решение на тренеров. Если тренеры, как специалисты, примут решение... И она же должна сказать, какое решение она принимает. Если она ошиблась, нет вопросов - она останется. Нет - то нет“, - добавил президент Федерации велоспорта.

Напомним, Александр Башенко в социальных сетях пригрозил Анне Соловей выгнать ее из команды. Позже свою поддержку спортсменке выразил министр спорта Игорь Жданов.