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Жданов поддержал Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта Украины

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Министр молодежи и спорта Украины заверил, что чемпионка Европейских игр может рассчитывать на помощь и поддержку.
Игорь Жданов
Игорь Жданов
facebook.com/zhdanovihor

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов решил поддержать чемпионку II Европейских игр по велогонкам Анну Соловей, которую в грубой форме пригрозил выгнать из национальной команды президент Федерации велоспорта Александр Башенко.

Жданов на своей страничке в Facebook сообщил, что лично позвонил спортсменке, чтобы выразить поддержку и уверить ее в том, что она может рассчитывать на помощь с его стороны.

"Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой", – написал Жданов.

Напомним, Анна Соловей завоевала золото Европейских игр, набрав 30 очков.

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Теги: велоспорт, Анна Соловей, Игорь Жданов, конфликт, Александр Башенко
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