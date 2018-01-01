Жданов поддержал Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта Украины

Министр молодежи и спорта Украины заверил, что чемпионка Европейских игр может рассчитывать на помощь и поддержку.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов решил поддержать чемпионку II Европейских игр по велогонкам Анну Соловей, которую в грубой форме пригрозил выгнать из национальной команды президент Федерации велоспорта Александр Башенко.

Жданов на своей страничке в Facebook сообщил, что лично позвонил спортсменке, чтобы выразить поддержку и уверить ее в том, что она может рассчитывать на помощь с его стороны.

"Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой", – написал Жданов.

Напомним, Анна Соловей завоевала золото Европейских игр, набрав 30 очков.