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Президент Федерации велоспорта Украины грозится выгнать из команды чемпионку Европейских игр

Комментариев: 1
Александр Башенко публично оскорбил спортсменку.
Анна Соловей
Анна Соловей
НОК Украины

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко резко высказался в адрес победительницы II Европейских игр в Минске Анны Соловей.

После триумфа спортсменки Федерация велоспорта Украины на своей официальной странице в соцсети Facebook поздравила с победой Соловей главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.

Анна, в свою очередь, отметила, что этот человек не имеет никакого отношения к ее успеху, на что ответил Блашенко:

Напомним, Соловей победила в гонке по очкам.

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Теги: велоспорт, Европейские игры, Анна Соловей
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Комментариев (1)
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Ваддюня!    02.07.2019, 12:57
Оценка:  +1
Ваддюня!
Старый мудила,жаль нашу чемпионку,что пришлось слушать бред,бесполезного существа.
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