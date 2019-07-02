Президент Федерации велоспорта Украины грозится выгнать из команды чемпионку Европейских игр

Александр Башенко публично оскорбил спортсменку.

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко резко высказался в адрес победительницы II Европейских игр в Минске Анны Соловей.

После триумфа спортсменки Федерация велоспорта Украины на своей официальной странице в соцсети Facebook поздравила с победой Соловей главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.

Анна, в свою очередь, отметила, что этот человек не имеет никакого отношения к ее успеху, на что ответил Блашенко:

Напомним, Соловей победила в гонке по очкам.