Чемпиона Вуэльты-2011 дисквалифицировали за допинг

Результаты Хуана Хосе Кобо могут быть аннулированы.

Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо получил дисквалификацию на три года за применение допинга, сообщает Cycling News.

Отмечается, что в допинг-пробах спортсмена нашли отклонения от нормы.

У испанца есть право в течение месяца подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). До тех пор его результаты не будут аннулировать.

Отметим, что Кобо является победителем многодневки Вуэльта-2011. Если его признают виновным, то победителем объявят Криса Фрума.