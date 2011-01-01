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Чемпиона Вуэльты-2011 дисквалифицировали за допинг

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Результаты Хуана Хосе Кобо могут быть аннулированы.
Хуан Хосе Кобо
Хуан Хосе Кобо
Cycling News

Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо получил дисквалификацию на три года за применение допинга, сообщает Cycling News.

Отмечается, что в допинг-пробах спортсмена нашли отклонения от нормы.

У испанца есть право в течение месяца подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). До тех пор его результаты не будут аннулировать.

Отметим, что Кобо является победителем многодневки Вуэльта-2011. Если его признают виновным, то победителем объявят Криса Фрума.

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Теги: велоспорт, Вуэльта, Крис Фрум, Хуан Хосе Кобо
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Источник: www.cyclingnews.com

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