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Украина получила первую с 2008 года медаль ЧМ по велотреку

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Старикова завоевала серебро чемпионата мира в гите на 500 метров.
Украина получила первую с 2008 года медаль ЧМ по велотреку

Украинка Елена Старикова завоевала серебро чемпионата мира по велотреку в польском Прушкове. В гите на 500 м она заняла второе место, выиграв первую украинскую медаль на чемпионате мира с 2008 года.

В квалификации Старикова заняла четвертое место, однако в финале уступила лишь россиянке Дарье Шмелевой, отстав от чемпионки на 0,295 с. Бронза досталась австралийке Каарле Маккаллок.

Стоит отметить, что Старикова выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона 2018/19, а в командном спринте стала второй в общем зачете с Любовью Басовой, проиграв китаянкам в финальном заезде.

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Теги: велоспорт
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