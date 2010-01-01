Кубок Велопрацедавця-2018 получил работодатель с лучшими велоусловиями

В конкурсе среди украинских работодателей "Велопрацедавець 2018" победила IT-компания Intellias.

Церемония награждения конкурса состоялась 18 октября в Американском доме в Киеве. Организатором конкурса является общественная организация "Ассоциация велосипедистов Киева".

"На велосипеде на работу ездит все больше людей в Киеве, но не все имеют соответствующие условия на рабочем месте. "Велопрацедавець року" - ежегодный конкурс, который отмечает наиболее bike-friendly офисы в Киеве и поощряет работодателей создавать лучшие велоусловия на рабочих местах. Велокультура является инструментом корпоративной социальной ответственности, который повышает производительность и здоровье сотрудников и создает положительный имидж", - заявила координатор конкурса "Велопрацедавець 2018" Марианна Маршаленко.

По условиям конкурса победу и Кубок Велопрацедавця получает компания, организация или учреждение, предлагающая комфортные велоусловия для сотрудников: как минимум установила велопарковку, имеет место для переодевания и душ, и поощряет сотрудников ездить на велосипеде на работу. Цель конкурса "Велопрацедавець 2018" - популяризация велосипеда как транспорта и развитие велосипедной инфраструктуры в Киеве и городах-спутниках. Компании также проявляют свою активную позицию на пути к комфортному городу.

Финалистами конкурса "Велопрацедавець 2018" стали 13 компаний и учреждений: Intellias (1 место), "А + С Украина" (2 место), 6-Systems (3 место), Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, бизнес-центр "Ильинский" , UNIT Factory, Wargaming, Национальный банк Украины, ЛИГА: ЗАКОН, фармацевтическая фирма "Дарница", "Ашан Украина", IMMER Ukrplastic, Ubisoft. По условиям конкурса в нем не могут участвовать победители предыдущих лет.

В 2018 году конкурс проходит в девятый раз. Титул "Велопрацедавця года" получили юридическая фирма EVERLEGAL (2017), группа компаний интернет-торговли EVO.company (2016), IT-компании ZEO-Alliance (2015) и Luxoft (2014), медиахолдинг 1+1 (2013), IT-компании Ciklum (2012), Melexis Ukraine (2011), GlobalLogic (2010).

Партнером конкурса является Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности". Медиапартнерами конкурса является издание "Деньги", bigmir)net и BikeAndMe. Информационным партнером конкурса является сайт поиска работы Rabota.ua. Подарки участникам конкурса предоставили первая украинская сеть проката, продажи и сервиса велосипедов veliki.ua и система общественного велопроката Nextbike Kyiv.

Конкурс "Велопрацедавець 2018" прошел в рамках проекта Cycling Matters при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряется Pact в Украине.

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