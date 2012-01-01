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Кубок мира по велотреку: украинки завоевали две награды в первый день

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Велосипедистки поднялись на пьедестал во Франции.
Любовь Басова и Елена Старикова
Любовь Басова и Елена Старикова
НОК Украины

Украинские велосипедистки завоевали бронзу и серебро в первый день Кубка мира по велотреку, который проходит во французском городе Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелине.

В командном спринте Елена Старикова и Любовь Басова поднялись на третью строчку пьедестала почета, а в гонке по очкам второе место заняла Анна Соловей.

Напомним, на чемпионате Европы по велоспорту в Глазго украинские велосипедисты завоевали золото и серебро.

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Теги: велоспорт, велотрек, чемпионат мира по велотреку, Любовь Басова, Анна Соловей, Елена Старикова
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Источник: НОК Украины

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