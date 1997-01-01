Чемпион Тур де Франс-97 арестован за нападение на проститутку
У Олимпийского чемпиона проблемы с алкоголем и наркотиками.
Победитель Тур де Франс-1997, Вуэльты-1999, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Ян Ульрих был арестован полицией Франкфурта за нападение на проститутку.
Пострадавшая обратилась за помощью к администрации отеля, а те в свою очередь вызвали полицию, сообщает Spiegel.
Меньше недели назад велогонщик был арестован на Балеарских островах, за то, что ворвался в дом известного актера Тиля Швайгера и угрожал ему черенком от метлы.
Отмечается, что у немца серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками.
Напомним, что недавно завершился Тур де Франс-2018. Победителем сатл британец Гарейнт Томас.
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