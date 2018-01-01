Беломоина: Счастлива, что быстро смогла вернуться в лидеры

Сильнейшая украинская велосипедистка Яна Беломоина рассказала iSport.ua почему пропускает чемпионат Европы и почему в этом сезоне у нее меньше медалей, чем в прошлом.

В эти дни в Глазго и Берлине проходит объединенный чемпионат Европы и накануне медали разыграли представители маутенбайка в олимпийской дисциплине кросс-кантри.

В этом виде велоспорта лидером сборной Украины является Яна Беломоина, которая в прошлом году выиграла чемпионат Европы и Кубок мира, правда в этом году Яны на континентальном первенстве не было – как она рассказала iSport.ua, она находится в Канаде, где готовится к этапу Кубка мира.

- Так совпало что наш старт на чемпионате Европы выпал на вторник, а уже в пятницу и воскресенье старт Кубка мира в Канаде. Очень короткий промежуток времени, чтобы осуществить перелет и восстановить силы. А поскольку я сейчас не в лучшей своей форме, решили выбрать один старт.

- Насколько труднее или легче в этом сезоне выступать после прошлогодней победы в общем зачете Кубка мира?

- Этот сезон, как мы все видим, не такой успешный, как прошлый мой сезон.

В прошлом году, я поднималась на пьедестал всех 6-ти этапов Кубка мира, стала чемпионкой Европы, сделала то, о чем мечтала. Но в конце сезона произошло то, во что долго не могла поверить. Я вернулась в Украину, и на тренировке в моем родном городе я упала с велосипеда, и встать на ноги уже не могла. У меня был перелом бедра и пришлось делать операцию.

В связи с этим, всю зимнюю подготовку я пропустила, которая очень важна в сезоне. На велосипед села также очень поздно, вынуждена была пропустить много гонок в начале сезона и первый этап Кубка мира.

Поэтому, конечно, этот сезон для меня проходит нелегко, травма дает о себе знать и сейчас, но я очень счастлива, что быстро смогла вернусь в лидеры, и через полгода выйти на пьедестал Кубка мира.

- Изменилось ли отношение соперниц к Вам после прошлогодних успехов?

- На счет соперниц - не могу конкретного сказать. Но в этом сезоне мне приходится больше бороться с проблемами, которые появились после травмы, чем с моими основными соперницами.

- Какие цели на оставшуюся часть сезона? Имеете ли шансы повторить прошлогодний успех с победой в Кубке мира?

- Я занимаю второе место в общем зачете мирового рейтинга, но по Кубку в общем зачете в этом году я уже не имею шансов на победу. Но это часть спорта.

Поэтому в этом сезоне я ставлю себе цель побороться за медаль на двух этапах Кубка мира и, конечно, на чемпионате мира.

- Вы как-то признались, что канадский этап у Вас один из самых любимых. Здесь Вы выиграли первую медаль, в прошлом году оформили победу в Кубке мира. В чем особенность трассы?

- Трассу в Канаде я люблю! Да, именно на этой трассе я завоевала свою первую медаль на чемпионате мира в 2010 году. Почти каждый год она приносит мне успешные результаты. В прошлом году победа на этом этапе дала мне досрочно победу в общем зачете Кубка мира. Трасса здесь одна из самых техничных, но несмотря на это, здесь есть хорошие рабочие подъемы, что я очень люблю!

- Перед Канадой, я так понял, вы заехали домой. Удалось немного отдохнуть?

- Почти две недели назад я проехала основной чемпионат Украины в Черновцах, где одержала победу. Возвращаюсь домой с удовольствием, так как знаю, что дома меня ждут мои родные.

Времени было не очень много, поэтому этот короткий период я ​​в первую очередь провела с близкими и родными.

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Виталий Володько, iSport.ua