Украинка Старикова финишировала на втором месте в гите

Елена Старикова пополнила копилку Украины серебряной медалью.

Украинская велосипедистка Елена Старикова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы, который ныне проходит в Глазго, Шотландия.

Старикова приехала второй в гите на 500 метров, пропустив вперед россиянку Дарью Шмелеву. Тройку замкнула представительница Германии Мариам Вельте.

Добавим, что Украина идет на седьмом месте в медальном зачете, выиграв 13 комплектов: 4 золотых, 8 серебряных и одна бронзовая.

Ранее сообщалось, что украинские трековики выиграли золото и серебро ЧЕ.

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