Переключиться на мобильную версию

Украинка Старикова финишировала на втором месте в гите

Комментариев: 0
Елена Старикова пополнила копилку Украины серебряной медалью.
Елена Старикова
Елена Старикова
Getty Images

Украинская велосипедистка Елена Старикова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы, который ныне проходит в Глазго, Шотландия.

Старикова приехала второй в гите на 500 метров, пропустив вперед россиянку Дарью Шмелеву. Тройку замкнула представительница Германии Мариам Вельте.

Добавим, что Украина идет на седьмом месте в медальном зачете, выиграв 13 комплектов: 4 золотых, 8 серебряных и одна бронзовая. 

Ранее сообщалось, что украинские трековики выиграли золото и серебро ЧЕ.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: велоспорт, чемпионат Европы, Елена Старикова
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь