Украинские трековики выиграли золото и серебро ЧЕ

Роман Гладыш вырвал золотую медаль на финише.

Украинец Роман Гладыш завоевав золотую медаль на чемпионате Европы в Глазго, выиграв на треке скрэтч-гонку на 15 км. Серебро досталось французу Адриану Гарелю, а бронза – швейцарцу Тристану Марге.

Гладыш выиграл гонку в самой концовке, выскочив из слипстрима. Считанные метры отделяли француза от золота, но он всё равно проиграл украинцу.

Серебряную медаль в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке выиграли Любовь Басова и Алена Старикова.

В финале украинки показали результат 33,108 секунды, тогда как россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева - 32,452 секунды. Бронза - у немок Мириам Вельте и Эммы Хинц.

Ранее на чемпионате Европы Михаил Романчук выиграл золотую медаль в плавании, а дуэт Яхно/Савчук взял серебро в артистическом плавании.

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