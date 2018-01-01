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Украинские трековики выиграли золото и серебро ЧЕ

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Роман Гладыш вырвал золотую медаль на финише.
Роман Гладыш
Роман Гладыш
Getty Images

Украинец Роман Гладыш завоевав золотую медаль на чемпионате Европы в Глазго, выиграв на треке скрэтч-гонку на 15 км. Серебро досталось французу Адриану Гарелю, а бронза – швейцарцу Тристану Марге.

Гладыш выиграл гонку в самой концовке, выскочив из слипстрима. Считанные метры отделяли француза от золота, но он всё равно проиграл украинцу.

Серебряную медаль в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке выиграли Любовь Басова и Алена Старикова.

В финале украинки показали результат 33,108 секунды, тогда как  россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева - 32,452 секунды. Бронза - у немок Мириам Вельте и Эммы Хинц.

Ранее на чемпионате Европы Михаил Романчук выиграл золотую медаль в плавании, а дуэт Яхно/Савчук взял серебро в артистическом плавании.

Читайте также итоги предыдущего дня объединенного чемпионата Европы.

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Теги: велоспорт, чемпионат Европы, Любовь Басова
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