Тур де Франс: Кристофф победил на последнем этапе, Томас выиграл общий зачет

Состоялся заключительный этап многодневки Тур де Франс.

Веломногодневка Тур де Франс финишировала на Елисейских полях в Париже. 21-й этап протяженностью 116 км выиграл Александр Кристофф из команды UAE-Team Emirates. Вторым стал немец Джон Дегенкольб (Trek – Segafredo), третьим — француз Арно Демар (Groupama – FDJ). Первые 70 участников финишировали с одинаковым временем.

1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 2.46,36

2. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – то же время

3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)

4. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)

5. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis)

Победу в общем зачете одержал британец Герейнт Томас из команды Sky. Томас стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и Тур де Франс.

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 87.17,13

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,51

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,24

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,22

5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 6,08

Напомним, что на нашем сайте доступны полное расписание и результаты Тур де Франс.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!