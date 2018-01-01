Тур де Франс: Кристофф победил на последнем этапе, Томас выиграл общий зачет
Веломногодневка Тур де Франс финишировала на Елисейских полях в Париже. 21-й этап протяженностью 116 км выиграл Александр Кристофф из команды UAE-Team Emirates. Вторым стал немец Джон Дегенкольб (Trek – Segafredo), третьим — француз Арно Демар (Groupama – FDJ). Первые 70 участников финишировали с одинаковым временем.
1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 2.46,36
2. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – то же время
3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)
4. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)
5. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis)
Победу в общем зачете одержал британец Герейнт Томас из команды Sky. Томас стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и Тур де Франс.
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 87.17,13
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,51
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,24
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,22
5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 6,08
Напомним, что на нашем сайте доступны полное расписание и результаты Тур де Франс.
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