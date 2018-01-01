Тур де Франс: Дюмолен выиграл раздельный старт

Вслед за победителем расположился дуэт из Sky.

Подошел к концу предпоследний этап Тур де Франс. В индивидуальной гонке с раздельным стартом верх одержал француз Том Дюмолен. Немного до победы не хватило британцам из Sky Крису Фруму и Гарейнту Томасу.

Тур де Франс. 20-й этап. Сен-Пе-сюр-Нивель – Эспелет. Гонка с раздельным стартом, 31 км

1. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 40,52

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,01

3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,14

4. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,50

5. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 0,51

6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 0,52

Благодаря этой победе француз сократил отставание от Томаса перед заключительным этапом многодневки. Также отметим, что Крис Фрум вернулся в тройку лидеров.

Тур де Франс. Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 80.30,37

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,51

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,24

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,22

5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 6,08

6. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 6,57

7. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 7,37

8. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 9,05

Напомним, что на нашем сайте доступны полное расписание и результаты Тур де Франс.

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