Тур де Франс: Роглич - победитель 19-го этапа

Лидер общего зачета Томас - второй.

Завершился 19-й этап Тур де Франс. Победителем заезда на 200 км стал словенец Примож роглич. Тройку лидеров гонки Лурд-Ларенс замкнули лидер общего зачета британец Герейнт Томас и француз Ромен Барде.

Тур де Франс. 19-й этап. Лурд-Ларенс, 200,5 км

1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 5.28,17

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,19

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – то же время

4. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)

5. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)

6. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)

7. Микель Ланда (Испания, Movistar)

8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

9. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 0,31

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin)

Благодаря этой победе Роглич сместил Криса Фрума с третей строчки общего зачета. Первые две позиции остались без изменений.

Тур де Франс. Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 79.49,31

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 2,05

3. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,24

4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,37

5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4,37

6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,40

7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 5,15

8. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,39

9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 10,26

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 11,49

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