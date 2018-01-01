Тур де Франс: Роглич - победитель 19-го этапа
Завершился 19-й этап Тур де Франс. Победителем заезда на 200 км стал словенец Примож роглич. Тройку лидеров гонки Лурд-Ларенс замкнули лидер общего зачета британец Герейнт Томас и француз Ромен Барде.
Тур де Франс. 19-й этап. Лурд-Ларенс, 200,5 км
1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 5.28,17
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,19
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – то же время
4. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)
5. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)
6. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)
7. Микель Ланда (Испания, Movistar)
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
9. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 0,31
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin)
Благодаря этой победе Роглич сместил Криса Фрума с третей строчки общего зачета. Первые две позиции остались без изменений.
Тур де Франс. Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 79.49,31
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 2,05
3. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,24
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,37
5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4,37
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,40
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 5,15
8. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,39
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 10,26
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 11,49
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