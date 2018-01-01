Демар выиграл 18-й этап Тур де Франс
Во Франции завершился 18-й этап веломногодневки Тур де Франс по маршруту Три-сюр-Баиз – По протяженностью 171 км.
Лучший результат показал француз Арно Демар из команды Groupama–FDJ. Вторым к финишу приехал еще один француз Кристоф Лапорт выступающий за Cofidis Solutions Credits.
Тройку замкнул гонщик UAE Team Emirates норвежец Александр Кристофф.
Тур де Франс. 18-й этап. Три-сюр-Баиз – По, 171 км
1. Арно Демар (Франция, Groupama–FDJ) – 3:46.50.
2. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis Solutions Credits) – то же время.
3. Александр Кристофф (Норвегия, UAE Team Emirates)...
Общая классификация. После 18-го этапа
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 74:21.01.
2. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – +1.59.
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +2.31.
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – +2.47.
5. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +3.30...
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил