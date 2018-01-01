Демар выиграл 18-й этап Тур де Франс

Вашему вниманию результаты 18-го этапа самой престижной велосипедной гонки мира – Тур де Франс.

Во Франции завершился 18-й этап веломногодневки Тур де Франс по маршруту Три-сюр-Баиз – По протяженностью 171 км.

Лучший результат показал француз Арно Демар из команды Groupama–FDJ. Вторым к финишу приехал еще один француз Кристоф Лапорт выступающий за Cofidis Solutions Credits.

Тройку замкнул гонщик UAE Team Emirates норвежец Александр Кристофф.

Тур де Франс. 18-й этап. Три-сюр-Баиз – По, 171 км

1. Арно Демар (Франция, Groupama–FDJ) – 3:46.50.

2. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis Solutions Credits) – то же время.

3. Александр Кристофф (Норвегия, UAE Team Emirates)...

Общая классификация. После 18-го этапа

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 74:21.01.

2. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – +1.59.

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +2.31.

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – +2.47.

5. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +3.30...

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