Француз Алафилипп победил на 16-м этапе Тур де Франс

Легендарная велогонка продолжилась после дня отдыха.

Во Франции после дня отдыха на многодневной шоссейной велогонке Гранд-тура Тур де Франс прошел 16-й, горный этап протяженностью 218 км с двумя вершинами первой категории.

Победил француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors), проехав маршрут за 5 часов, 13 минут 22 секунды. Для француза это второй победный этап в Туре. Ранее он первенствовал на 10-м, горном, этапе.

Вторым финишировал испанец Горка Изагирре (Bahrain-Merida), проиграв победителю 15 секунд. Третьим стал британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) с тем же отставанием.

После 16-ти этапов лидерство в общем зачете многодневки сохранил Герейнт Томас (Sky) и по-прежнему опережает на 1 минуту 39 секунд своего соотечественника и товарища по команде Кристофера Фрума. Третье место занимает голландец Том Дюмулен (Sunweb) – +1.50.

Тур де Франс. Франция, 24 июля 16-й этап. Каркасон – Баньер-де-Люшон. 218 км

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) –5:13.22

2. Горка Изагирре (Испания, Bahrain-Merida) – +0.15

3. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – т+0.15

4. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo)

5. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain-Merida) - +0.18

Общий зачет (после 16-ти этапов из 21-го)

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 68:12.01

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) - +1.39

3. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – +1.50

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – +2.38

5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +3.21

На нашем сайте доступны расписание и результаты всех этапов Тур де Франс.

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