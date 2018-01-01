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Тур де Франс: вторая подряд победа Астаны

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Датчанин Нильсен стал победителем 15-го этапа.
Финиш Нильсена
Финиш Нильсена
twitter.com/letour

Датский велогонщик Магнус Нильсен стал победителем 15-го этапа Тур де Франс. Он преодолел расстояние в 181,5 км из Мийо в Каркасон за 4 часа 25 минут и 52 секунды. Вслед за ним финишировали испанец Исагирре и голландец Моллема.

Тур де Франс. 15-й этап. Мийо – Каркасон, 181,5 км

1. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») – 4.25,52
2. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – то же время
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,02
4. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») – 0,29
5. Том Скуиньш (Латвия, Trek-Segafredo) – 0,34

На верхушку общего зачета этот этап не повлиял, все гонщики пришли в общем пелотоне.

Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 62.49,27
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50 
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42
7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23
9. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 6,14
10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54

На нашем сайте доступны расписание и все результаты Тур де Франс

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Теги: велоспорт, Тур де Франс
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