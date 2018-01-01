Тур де Франс: Фраиле стал победителем 14-го этапа
Испанский гонщик Омар Фраиле, представляющий команду Астана, стал победителем 14-го этапа престижной многодневки Тур де Франс.
Фраиле преодолел отрезок длиной 188 км с финишем на вершине 2-й категории за 3 часа 41 минуту 57 секунд. Вторым финишную черту пересек француз Хулиан Алафилипп, третьим – бельгиец Джаспер Стюйвен. Оба велогонщика представляют команду Quick-Step Floors.
1. Омар Фрайле (Испания, Астана) – 4.41,57
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 0,06
3. Яспер Стёйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время
4. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,12
5. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,17
Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 58.10,44
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42
7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23
9. Якоб Фульсан (Дания, Астана) – 6,14
10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54
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