Тур де Франс: Фраиле стал победителем 14-го этапа

Герейнт Томас сохранил желтую майку лидера.

Испанский гонщик Омар Фраиле, представляющий команду Астана, стал победителем 14-го этапа престижной многодневки Тур де Франс.

Фраиле преодолел отрезок длиной 188 км с финишем на вершине 2-й категории за 3 часа 41 минуту 57 секунд. Вторым финишную черту пересек француз Хулиан Алафилипп, третьим – бельгиец Джаспер Стюйвен. Оба велогонщика представляют команду Quick-Step Floors.

1. Омар Фрайле (Испания, Астана) – 4.41,57

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 0,06

3. Яспер Стёйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время

4. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,12

5. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,17

Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 58.10,44

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39

3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38

5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21

6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42

7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23

9. Якоб Фульсан (Дания, Астана) – 6,14

10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54

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