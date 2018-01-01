Тур де Франнс: Саган одержал третью победу

Словак взял верх в невероятно упорной борьбе.

Словацкий велогонщик Петер Саган одержал победу на тринадцатом этапе Тур де Франс. Для него это уже третий победный этап.

Тур де Франс. 13-й этап. Ле-Бур-д’Уазан – Валанс, 169,5 км

1. Петер Саган (Словакия, BORA-hansgrohe) – 3.45,55

2. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – то же время

3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)

4. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)

5. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)

6. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)...

22. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...

24. Микель Ланда (Испания, Movistar)

25. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...

27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...

29. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)

30. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)

31. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...

37. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)...

39. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

40. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott)...

45. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo)

46. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin)

47. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)...

49. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...

60. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 0,33...

Из-за огромной плотности на финише, первая тройка общего зачета не потерпела изменений.

Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 53.10,38

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39

3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,46

5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,07

6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,13

7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,43

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,13

9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 5,11

10. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 5,45

11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,07

12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 9,09

13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 9,37

14. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 15,28...

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