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Тур де Франнс: Саган одержал третью победу

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Словак взял верх в невероятно упорной борьбе.
Петер Саган
Петер Саган
letour.fr

Словацкий велогонщик Петер Саган одержал победу на тринадцатом этапе Тур де Франс. Для него это уже третий победный этап.

Тур де Франс. 13-й этап. Ле-Бур-д’Уазан – Валанс, 169,5 км

1. Петер Саган (Словакия, BORA-hansgrohe) – 3.45,55
2. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – то же время
3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)
4. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
5. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
6. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)...
22. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
24. Микель Ланда (Испания, Movistar)
25. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...
27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
29. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)
30. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)
31. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
37. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)...
39. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
40. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott)...
45. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo)
46. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin)
47. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)...
49. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
60. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 0,33...

Из-за огромной плотности на финише, первая тройка общего зачета не потерпела изменений.

Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 53.10,38
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50 
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,46
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,07
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,13
7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,43
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,13
9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 5,11
10. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 5,45
11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,07
12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 9,09
13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 9,37
14. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 15,28...

На нашем сайте доступны расписание и результаты всех этапов Тур де Франс.

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Теги: велоспорт, Тур де Франс
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