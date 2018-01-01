Тур де Франнс: Саган одержал третью победу
Словацкий велогонщик Петер Саган одержал победу на тринадцатом этапе Тур де Франс. Для него это уже третий победный этап.
Тур де Франс. 13-й этап. Ле-Бур-д’Уазан – Валанс, 169,5 км
1. Петер Саган (Словакия, BORA-hansgrohe) – 3.45,55
2. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – то же время
3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)
4. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
5. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
6. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)...
22. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
24. Микель Ланда (Испания, Movistar)
25. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...
27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
29. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)
30. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)
31. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
37. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)...
39. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
40. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott)...
45. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo)
46. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin)
47. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)...
49. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
60. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 0,33...
Из-за огромной плотности на финише, первая тройка общего зачета не потерпела изменений.
Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 53.10,38
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,46
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,07
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,13
7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,43
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,13
9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 5,11
10. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 5,45
11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,07
12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 9,09
13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 9,37
14. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 15,28...
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