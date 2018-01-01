Нибали снялся с Тур де Франс из-за перелома позвонка
Гонщик Bahrain Merida Винченцо Нибали не сможет продолжить Тур де Франс из-за травмы, полученной на 12-м этапе.
За 4 километра до финиша Нибали упал после столкновения с полицейским мотоциклом. Итальянец поднялся и смог продолжить гонку, финишировав 7-м. Но после окончания этапа Нибали пожаловался на боли в спине.
Спортсмен был доставлен в больницу Гренобля, где врачи подтвердили наличие перелома позвонка.
"Эта машина скорой помощи забрала Винченцо Нибали с Альп-д’Юэз. К сожалению, сицилийский чемпион не возобновит гонку завтра. Перелом подтвержден. Скорейшего выздоровления", – итальянский журналист Андреа Де Лука.
После 12-ти этапов Нибали занимал 4-е место в общем зачете многодневки.
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