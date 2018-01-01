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Нибали снялся с Тур де Франс из-за перелома позвонка

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Гонщик упал на последнем отрезке 12-го этапа.
Винченцо Нибали
Винченцо Нибали

Гонщик Bahrain Merida Винченцо Нибали не сможет продолжить Тур де Франс из-за травмы, полученной на 12-м этапе.

За 4 километра до финиша Нибали упал после столкновения с полицейским мотоциклом. Итальянец поднялся и смог продолжить гонку, финишировав 7-м. Но после окончания этапа Нибали пожаловался на боли в спине.

Спортсмен был доставлен в больницу Гренобля, где врачи подтвердили наличие перелома позвонка.

"Эта машина скорой помощи забрала Винченцо Нибали с Альп-д’Юэз. К сожалению, сицилийский чемпион не возобновит гонку завтра. Перелом подтвержден. Скорейшего выздоровления", – итальянский журналист Андреа Де Лука.

После 12-ти этапов Нибали занимал 4-е место в общем зачете многодневки.

На нашем сайте доступны расписание и результаты всех этапов Тур де Франс

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Теги: велоспорт, Тур де Франс
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